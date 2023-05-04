Общество

Волгоградка через прокуратуру вернула деньги за два дня без воды

Общество 04.05.2023 15:06
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04.05.2023 15:06


Жительнице Ленинского района Волгоградской области коммунальщики вернули деньги за два дня, которые она провела без воды. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, ООО «Ленинский ВодоКанал» произвело перерасчет после прокурорской проверки. 

По сведениям региональной прокуратуры, с 11 по 13 января текущего года в квартире заявительницы, равно как и во всем многоквартирном доме, в котором она проживает, не было воды. Неудобства жильцам пришлось терпеть из-за работ на трубопроводе. 

– Как следует из материалов надзорной проверки, водоснабжение отсутствовало по причине некачественной прокладки трубы – на небольшом расстоянии от поверхности вода в трубе замерзла. В связи с этим был организован ремонт системы водоснабжения, однако при фактическом отсутствии коммунального ресурса оплата жильцам начислена в полном объеме, – сообщила Оксана Черединина. 

Прокуратурой было вынесено представление в адрес ООО «Ленинский ВодоКанал». По итогам рассмотрения представления жильцам МКД вернули переплату.

– Кроме того, по инициативе прокуратуры руководитель ООО «Ленинский ВодоКанал» и непосредственно ресурсоснабжающая компания привлечены к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и оштрафованы, – сообщает Оксана Черединина.  

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