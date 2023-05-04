В центре Волгограда 7 и 8 мая перекроют движение из-за легкоатлетического пробега

Общество 04.05.2023 14:21
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04.05.2023 14:21
В Волгограде введут пешеходный режим на нескольких улицах в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, движение транспорта ограничат с 23.00 7 мая до 14.00 8 мая на всей Нулевой продольной магистрали, а также на участках ул. 7-й Гвардейской от ул. Советской до Набережной им. 62-ой Армии и ул. Землянского от проспекта им. В.И. Ленина до Нулевой продольной магистрали.
В мероприятии примут участие более 1200 человек - представители более 60 команд общеобразовательных школ, ссузов и вузов города. Трасса забега пройдет по нижней террасе Центральной набережной. Старт эстафеты будет дан 8 мая в 10.00 на Нулевой продольной магистрали напротив мемориального комплекса «Бронекатер БК-31».
Победители и призеры в каждой группе будут награждены кубками и грамотами. Легкоатлетическая эстафета проводится в Волгограде ежегодно более 30 лет.
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