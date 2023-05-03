Общество

Плетущие маскировочные сети волгоградки встретились с бойцами СВО

Общество 03.05.2023 21:47
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03.05.2023 21:47


Их движение зародилось в конце 2022 года. Жительницы Красноармейского района Волгограда на протяжении нескольких месяцев плетут маскировочные сети для фронта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МТВ.ОНЛАЙН, активистки проекта «Паучки-Волгоград» лично передали еще одну партию масксетей бойцам СВО.

— Начиналось все очень-очень скромно, мы начинали резать с лоскутков, что есть дома, сейчас нас стало много и материалы лучше стали. Мы просто неравнодушны к обстановке, что происходит, хочется чем-то помочь, внести вклад в победу, в помощь ребятам, — рассказала одна из участниц проекта Наталья Овчинникова.

Базой проекта выступает муниципальное учреждение «Форум». Мастерицы применяют в плетении различные техники — получается шить много и качественно. Из-под рук волгоградок вышли десятки сетей, которые сегодня пошли на нужды фронта. Новую партию активистки передали нашим военным лично в руки. Говорят, что к встрече с бойцами готовились с трепетом. 

Фото: МТВ.ОНЛАЙН 

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