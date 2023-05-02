Общество 02.05.2023 20:21
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02.05.2023 20:21
В Городищенском районе Волгоградской области подняты останки 24 защитников Сталинграда в ходе поисковой экспедиции, участие в которой приняли сотрудники региональной прокуратуры. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, у одного из бойцов был обнаружен смертный медальон с сохранившимися идентификационными записями, благодаря которым удалось установить имя погибшего героя.
- Им оказался уроженец Омской области Бинал Елембаев 1898 г.р., данные о нем переданы в компетентные органы и проводится работа по поиску родных красноармейца. Кроме того, в настоящее время проводится работа по идентификации личности других обнаруженных бойцов, - сообщила Черединина.
Поисковый отряд из числа работников прокуратуры Волгоградской области имени прокурора Сталинградской области Степана Викторовича Бекедова был создан по инициативе регионального прокурора Дениса Костенко. Он также принимал участие в поисковой экспедиции. 1 мая привлечены к этой работе были и воспитанники подшефного прокуратуре области ГКСУ СО «Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», а также учащийся МОУ «Лицей №9 имени заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда».
Весенняя вахта в этом году началась 15 апреля и продлится до 7 мая. На сегодняшний день удалось обнаружить останки 44 бойцов, которые будут переданы для торжественного захоронения на воинском кладбище.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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