Общество

Останки 24 красноармейцев нашли участники «прокурорского» отряда под Волгоградом

Общество 02.05.2023 20:21
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02.05.2023 20:21


В Городищенском районе Волгоградской области подняты останки 24 защитников Сталинграда в ходе поисковой экспедиции, участие в которой приняли сотрудники региональной прокуратуры. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, у одного из бойцов был обнаружен смертный медальон с сохранившимися идентификационными записями, благодаря которым удалось установить имя погибшего героя. 

- Им оказался уроженец Омской области Бинал Елембаев 1898 г.р., данные о нем переданы в компетентные органы и проводится работа по поиску родных красноармейца. Кроме того, в настоящее время проводится работа по идентификации личности других обнаруженных бойцов, - сообщила Черединина.

Поисковый отряд из числа работников прокуратуры Волгоградской области имени прокурора Сталинградской области Степана Викторовича Бекедова был создан по инициативе регионального прокурора Дениса Костенко. Он также принимал участие в поисковой экспедиции. 1 мая привлечены к этой работе были и воспитанники подшефного прокуратуре области ГКСУ СО «Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», а также учащийся МОУ «Лицей №9 имени заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда».

Весенняя вахта в этом году началась 15 апреля и продлится до 7 мая. На сегодняшний день удалось обнаружить останки 44 бойцов, которые будут переданы для торжественного захоронения на воинском кладбище.
Фото прокуратуры Волгоградской области

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