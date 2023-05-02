Переносчика опасной инфекции выявили в Волгоградской области

Общество 02.05.2023 09:23
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02.05.2023 09:23
В больницы Волгоградской области с жалобами на укусы клещей обратилось 192 человека. Случаев заболеваний опасными инфекциями, которые передают эти насекомые, не зарегистрировано, но обнаружен зараженный клещ.
- Испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводятся исследования на зараженность возбудителями КГЛ, иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), туляремии. В настоящее время в пробах клещей выявлен один положительный результат на наличие маркеров к возбудителю ИКБ, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Иксодовый клещевой боррелиоз известен под названием болезнь Лайма. Это острая бактериальная инфекция, которая передается человеку со слюной иксодового клеща при укусе.
Напомним, что неделю назад в регионе количество обратившихся в медорганизации по поводу укусов клещей было 115 человек.
С целью снижения численности клещей на территории области проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания населения, в том числе зон отдыха, кладбищ, мест хозяйственной деятельности, а также противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных.
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