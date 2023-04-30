Общество

«Воинский эшелон» сделал первую остановку в Волгоградской области

Общество 30.04.2023 19:56
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30.04.2023 19:56


Сегодня, 30 апреля в Волжский на несколько часов прибыл «Воинский эшелон». Как сообщает ИА «Высота 102», на перроне наблюдалось столпотворение. На вокзал пришли сотни волжан с детьми, а поезд встречали цветами.
Напомним, как ранее сообщали в Приволжской железной дороги, «Воинский эшелон» будет курсировать в регионе до и после Дня Победы. В его составе – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны, в частности, танк Т-34-76, легендарная «Катюша» и другие орудия.  
Следующую остановку военный состав сделает на станции Максима Горького, куда он прибудет завтра в 10 часов утра.
Полное расписание «Воинского эшелона»:

Донская – 2 мая 2023 в 10 часов

Суровикино – 3 мая 2023 в 10 часов

Обливская - 3 мая 2023 в 14.20

Чернышково – 4 мая 2023 в 10 часов

Котельниково – 5 мая 2023 в 10 часов

Жутово – 5 мая 2023 в 15 часов

Волгоград-1 – 8 и 9 мая 2023 в 10 часов

Иловля-1 – 10 мая 2023 в 9 часов

Арчеда – 10 мая 2023 в 15.30 часов

Себряково – 11 мая 2023 в 9 часов

Филоново – 11 мая 2023 в 15.25 часов

Алексиково – 12 мая 2023 в 9.35

Урюпино – 12 мая 2023 в 14.30 часов

Камышин – 13 мая 2023 в 15 часов

Петров Вал – 14 мая 2023 в 10 часов.

Фото из архива ИА "Высота 102"

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