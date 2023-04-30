«Воинский эшелон» сделал первую остановку в Волгоградской области

Сегодня, 30 апреля в Волжский на несколько часов прибыл «Воинский эшелон». Как сообщает ИА «Высота 102», на перроне наблюдалось столпотворение. На вокзал пришли сотни волжан с детьми, а поезд встречали цветами.
Напомним, как ранее сообщали в Приволжской железной дороги, «Воинский эшелон» будет курсировать в регионе до и после Дня Победы. В его составе – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны, в частности, танк Т-34-76, легендарная «Катюша» и другие орудия.
Следующую остановку военный состав сделает на станции Максима Горького, куда он прибудет завтра в 10 часов утра.
Полное расписание «Воинского эшелона»:
Донская – 2 мая 2023 в 10 часов
Суровикино – 3 мая 2023 в 10 часов
Обливская - 3 мая 2023 в 14.20
Чернышково – 4 мая 2023 в 10 часов
Котельниково – 5 мая 2023 в 10 часов
Жутово – 5 мая 2023 в 15 часов
Волгоград-1 – 8 и 9 мая 2023 в 10 часов
Иловля-1 – 10 мая 2023 в 9 часов
Арчеда – 10 мая 2023 в 15.30 часов
Себряково – 11 мая 2023 в 9 часов
Филоново – 11 мая 2023 в 15.25 часов
Алексиково – 12 мая 2023 в 9.35
Урюпино – 12 мая 2023 в 14.30 часов
Камышин – 13 мая 2023 в 15 часов
Петров Вал – 14 мая 2023 в 10 часов.
Фото из архива ИА "Высота 102"