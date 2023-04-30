«Воинский эшелон» сделал первую остановку в Волгоградской области





Сегодня, 30 апреля в Волжский на несколько часов прибыл «Воинский эшелон». Как сообщает ИА «Высота 102», на перроне наблюдалось столпотворение. На вокзал пришли сотни волжан с детьми, а поезд встречали цветами. Сегодня, 30 апреля в Волжский на несколько часов прибыл «Воинский эшелон». Как сообщает ИА «Высота 102», на перроне наблюдалось столпотворение. На вокзал пришли сотни волжан с детьми, а поезд встречали цветами.





Донская – 2 мая 2023 в 10 часов





Обливская - 3 мая 2023 в 14.20





Филоново – 11 мая 2023 в 15.25 часов





Фото из архива ИА "Высота 102"



Напомним, как ранее сообщали в Приволжской железной дороги, «Воинский эшелон» будет курсировать в регионе до и после Дня Победы. В его составе – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны, в частности, танк Т-34-76, легендарная «Катюша» и другие орудия.Следующую остановку военный состав сделает на станции Максима Горького, куда он прибудет завтра в 10 часов утра.Суровикино – 3 мая 2023 в 10 часовЧернышково – 4 мая 2023 в 10 часовКотельниково – 5 мая 2023 в 10 часовЖутово – 5 мая 2023 в 15 часовВолгоград-1 – 8 и 9 мая 2023 в 10 часовИловля-1 – 10 мая 2023 в 9 часовАрчеда – 10 мая 2023 в 15.30 часовСебряково – 11 мая 2023 в 9 часовАлексиково – 12 мая 2023 в 9.35Урюпино – 12 мая 2023 в 14.30 часовКамышин – 13 мая 2023 в 15 часовПетров Вал – 14 мая 2023 в 10 часов.