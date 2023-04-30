Общество

На фасаде музея в Волгограде покажут фото "Солдат Победы"

Общество 30.04.2023 16:58
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30.04.2023 16:58


Интерактивный парк «Россия – моя история» с 15 апреля по 3 мая 2023 года принимает от жителей и гостей Волгоградской области фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. В День Победы портреты героев покажут на светодиодном экране на фасаде музея, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.
Напомним, в этом году в Волгограде в целях безопасности отменена традиционная акция «Бессмертный полк». Мероприятие пройдет  в новом формате: портреты участников Великой Отечественной войны можно будет разместить на общественном и личном транспорте, зданиях и сооружениях. При этом сотрудники ГИБДД пообещали не штрафовать водителей за наклеенные фото. Музей «Россия – моя история» также предоставляет возможность 9 мая вспомнить каждого воина, приняв участие в интерактивной акции «Солдаты Победы».
Для этого необходимо до 3 мая 2023 года направить фотографии участников Великой Отечественной войны (фото 40-х годов) с краткой информацией о человеке (ФИО, годы жизни, звание, род войск), заполнить регистрационную форму. Подробную информацию об акции можно найти на сайте музея.


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