Общество 30.04.2023 14:50
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30.04.2023 14:50
Новые данные о россиянах с доходами ниже прожиточного минимума опубликовал Росстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в Волгоградской области количество бедных жителей составляло 235,2 тысячи человек. Это – 9,6% от общей численности населения региона. При этом в 2021 году количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума составляло 278,7 тысячи человек, или 11,3% от всего населения. В 2020 году таких было 269,9 тысячи (12,9%).В ЮФО больше всего малоимущих жителей в 2022 году насчитывалось в Калмыкии – 21% от населения всей республики. Самый лучший показатель в Севастополе – всего 9% горожан в этом субъекте получают доходы меньше прожиточного минимума.
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