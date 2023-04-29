Общество 29.04.2023 16:38
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29.04.2023 16:38
В Волгоградской области в апреле наступило настоящее лето. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, уже завтра, 30 апреля, в регионе воздух прогреется до +31 градуса. Главное управление МЧС в свою очередь предупреждает о высокой пожароопасности в лесах региона.
Так, согласно прогнозу синоптиков, 30 апреля в отдельных районах области возможны кратковременные дожди с грозами, при которых порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Ночью обещают +14...+19º, в отдельных западных районах +8...+13º. Дневная температура для апреля высокая: +19...+24º, в отдельных восточных районах +26...+31º.
В Волгограде утром и днем 30 апреля также обещают кратковременный дождь, грозу с порывами ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью +15...+17º; днем +22...+24º.
В связи с жаркой погодой в лесах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность. По данным регионального МЧС, жителям региона нужно воздержаться от посещения лесов, особенно в Михайловском, Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Котельниковском и Октябрьском районах Волгоградской области. На этих территориях прогнозируют высокую пожароопасность – 4 класс горимости леса.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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