«Работал экскаватор, зацепил кабель»: в Волгограде ликвидируют аварию на электросетях









Жители Советского района Волгограда сообщают об отключении света и воды в домах. Как сообщает ИА «Высота 102», информацией жители делятся в местных пабликах. Со слов жителей, авария произошла на улице Автомобилистов.

- За домом по улице Автомобилистов 14, работал экскаватор и зацепил кабель, - сообщает пользователь Натежда Т.

- Светофоры тоже не работают, - утверждает Светлана И.

Волгоградцы сообщают, что воды нет на улицах Богданова, Электролесовской и им. маршала Василевского. По последним данным, электричество на улице Электролесовская недавно появилось.

В администрации Волгограда посоветовали обращаться за комментариями в ресурсоснабжающие организации - к энергетикам и коммунальщикам.

В пресс-службе «Концессии водоснабжения» ситуацию прокомментировали следующим образом:

- Сегодня в Советском районе из-за посадки напряжения на сетях сторонней энергоснабжающей организации произошла остановка работы насосного оборудования, повлекшая снижение давления подачи ресурса к ряду жилых домов. Параметры подачи ресурса будут восстановлены после устранения нарушений на сетях электроснабжения.

Фото из архива ИА «Высота 102»