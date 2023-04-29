«Работал экскаватор, зацепил кабель»: в Волгограде ликвидируют аварию на электросетях

Происшествия 29.04.2023 13:03
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29.04.2023 13:03
Жители Советского района Волгограда сообщают об отключении света и воды в домах. Как сообщает ИА «Высота 102», информацией жители делятся в местных пабликах. Со слов жителей, авария произошла на улице Автомобилистов.
- За домом по улице Автомобилистов 14, работал экскаватор и зацепил кабель, - сообщает пользователь Натежда Т.
- Светофоры тоже не работают, - утверждает Светлана И.
Волгоградцы сообщают, что воды нет на улицах Богданова, Электролесовской и им. маршала Василевского. По последним данным, электричество на улице Электролесовская недавно появилось.
В администрации Волгограда посоветовали обращаться за комментариями в ресурсоснабжающие организации - к энергетикам и коммунальщикам.
В пресс-службе «Концессии водоснабжения» ситуацию прокомментировали следующим образом:
- Сегодня в Советском районе из-за посадки напряжения на сетях сторонней энергоснабжающей организации произошла остановка работы насосного оборудования, повлекшая снижение давления подачи ресурса к ряду жилых домов. Параметры подачи ресурса будут восстановлены после устранения нарушений на сетях электроснабжения.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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