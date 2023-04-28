Общество

В Волгоградскую область за 2 месяца переехали 107 иностранцев из дальнего зарубежья

Общество 28.04.2023 20:55
0
28.04.2023 20:55


Волгоградскую область в январе-феврале  2023 году выбрали местом жительства 6367 человек. Такую информацию опубликовал Волгоградстат, передает ИА «Высота 102». При этом ведомство не сообщает количество покинувших регион граждан.
Согласно обнародованной статистике, в рамках международной миграции в Волгоградскую область прибыли 830 человек из стран СНГ, а 107 человек – из других зарубежных стран.
В основном мигранты селятся в Волгограде – это около 30% прибывших. Волжский выбрали в качестве нового места жительства 9,4% приехавших, Камышин – 5,9%.
Реже всего новые жители Волгоградской области приезжают во Фроловский район – всего 0,1% от потока мигрантов.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.04.2023 20:19
Общество 28.04.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 18:45
Общество 28.04.2023 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 18:27
Общество 28.04.2023 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 17:18
Общество 28.04.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 17:18
Общество 28.04.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 14:57
Общество 28.04.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 13:12
Общество 28.04.2023 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 12:26
Общество 28.04.2023 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 12:24
Общество 28.04.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:46
Общество 28.04.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:23
Общество 28.04.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:10
Общество 28.04.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 10:51
Общество 28.04.2023 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 10:34
Общество 28.04.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 08:25
Общество 28.04.2023 08:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 29 апреляСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подросткаСмотреть фотографии
20:55
В Волгоградскую область за 2 месяца переехали 107 иностранцев из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
20:19
«Некоторые травмы несовместимы с жизнью»: волгоградский врач рассказал, как спасти детей от падений из оконСмотреть фотографии
19:41
Росводресурсы утвердили график сбросов на Волжской ГЭС до 13 маяСмотреть фотографии
18:45
Предложили поддержать. В Волгоградской области могут нестандартно решить вопрос с бездомными животнымиСмотреть фотографии
18:27
В Камышине чиновники исправили кривой тротуар после критики жителейСмотреть фотографии
17:18
«Вы создаете историю»: Бочаров вручил жителям Волгоградской области госнаградыСмотреть фотографии
17:18
После ретро-матча болельщиков развезут на двух электричках в Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
16:52
На Волгоград Арене перед ретро-матчем «Победа» развернут две 80-метровые лентыСмотреть фотографии
16:30
Житель Волгоградской области сломал палку о голову своего собутыльникаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корьюСмотреть фотографии
14:57
«Эвакуировал раненых»: на Украине погиб мобилизованный медик из Волгоградской области Фаррух АсадовСмотреть фотографии
14:45
На трассе Волгоград-Москва сгорел грузовик с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
«Он был обезвожен и ночевал под кустами»: в Волгограде пожилой мужчина два дня скитался по улицамСмотреть фотографии
13:23
Регбисты волгоградского «Ротора» проведут первый домашний матч в сезоне 30 апреляСмотреть фотографии
13:12
ВТЗ направил средства на развитие образовательной инфраструктуры ВолжскогоСмотреть фотографии
12:30
Эксперты назвали причину массовой гибели коров в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:26
«Открытие Авто»: большинство российских автомобилистов предпочтут бензин и электричество газуСмотреть фотографии
12:24
Андрей Бочаров поздравил сталинградцев с принятием нового законаСмотреть фотографии
12:00
«Постараемся к 9 мая»: в Волгограде частично восстановят рассыпающийся подарок Фонда Гейдара АлиеваСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 1 мая введут пешеходный режим на Первой и Нулевой продольныхСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом служебная собака «раскусила» 19-летнего пассажира таксиСмотреть фотографии
11:23
Как будут работать поликлиники Волгограда на майские праздники: графикСмотреть фотографии
11:10
Владимир Путин подписал закон о «Жителях осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:51
Авиамодельный клуб «Санаторный» завоевал награды на первенстве РоссииСмотреть фотографии
10:34
Бесплатные билеты на ретро-матч в Волгограде продают за 2 тысячи рублейСмотреть фотографии
09:32
Убил и позвонил матери. Зарезавший экс-супругу из-за ревности волгоградец идет под судСмотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области медики предотвратили распространение опасной инфекцииСмотреть фотографии
08:00
Погибший на СВО Герой России стал вечным часовым поста №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
 