Волгоградскую область в январе-феврале 2023 году выбрали местом жительства 6367 человек. Такую информацию опубликовал Волгоградстат, передает ИА «Высота 102». При этом ведомство не сообщает количество покинувших регион граждан.
Согласно обнародованной статистике, в рамках международной миграции в Волгоградскую область прибыли 830 человек из стран СНГ, а 107 человек – из других зарубежных стран.
В основном мигранты селятся в Волгограде – это около 30% прибывших. Волжский выбрали в качестве нового места жительства 9,4% приехавших, Камышин – 5,9%.
Реже всего новые жители Волгоградской области приезжают во Фроловский район – всего 0,1% от потока мигрантов.