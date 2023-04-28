Как будут работать поликлиники Волгограда на майские праздники: график

Медучреждения Волгоградской области на майские праздники переведут на особый режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», в круглосуточном режиме будут работать травмпункты и станции СМП, а в ЦАОПах организуют односменное дежурство специалистов.

— С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов каждый день с 08.00 до 20.00, в районах области — с 08.00 до 16.00, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Волгоградцев с признаками инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ и COVID-19 примут в специальных кабинетах и отделениях в часы работы медорганизаций. Маленьких пациентов будут принимать в детских поликлиниках согласно графикам, размещенным на сайтах. Обратившихся примут как амбулаторно, так и на дому.

На майские никто не останется без льготных рецептов, как и не будет проблем с открытием больничных — всех примут в часы работы поликлиник. Графики работы аптек ГУП «Волгофарм» в праздники и выходные опубликованы здесь.

— Продолжат свою работу по установленным графикам контактные центры поликлиник, принимающие вызовы от граждан и «Служба 122», — уточнили в облздраве. — Медучреждения, оказывающие в экстренной и неотложной форме стоматологическую помощь в амбулаторных условиях детям и взрослым будут работать согласно графику: 1, 6, 7, 8 и 9 мая с 09.00 до 15.00.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»