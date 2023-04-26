В Волгограде 3D-проекции на Мамаевом кургане и БК-31 увидят все: расписание

Общество 26.04.2023 16:12
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26.04.2023 16:12
Сегодня, 26 апреля, стало известно расписание показов аудиовизуальной инсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и световой инсталляции на стеклянный мемориальный выставочный комплекс «Бронекатер БК-31», сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, в этом году 3D-проекции покажут на двух объектах 7, 8 и 9 мая. В связи с 80-летием Сталинградской Победы произведение, как обещают в областном комитете культуры, будет особенным. Так, на Мамаевом кургане расширят границы света и звука. На поверхности выставочного комплекса «Бронекатер БК-31» зрители увидят историю легендарного военного судна.
7 мая
- Световая инсталляция на БК-31 пройдет: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.
- «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане: 21:00, 22:00, 23:00.
8 мая
- Световая инсталляция на БК-31 пройдет: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.
- «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане: 21:00, 22:00, 23:00.
9 мая
- Световая инсталляция на БК-31 пройдет: 20:30, 21:00, 21:45.
- «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане: 21:00, 21:45, 23:00.
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