Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событием

Волгоградская областная дума сегодня, 25 апреля, поддержала законопроекты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» городам Котельниково и Серафимович, а также станице Клетской. В телефонных разговорах с главами населенных пунктов Андрей Бочаров передал поздравления местным жителям.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о проектах законов, внесенных в региональный парламент, согласно которым трем райцентрам Волгоградской области к 9 Мая предлагалось присвоить почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести». Инициатива разработки и принятия закона принадлежит ветеранскому сообществу и поддержана губернатором Андреем Бочаровым.

Согласно описанию законодательной инициативы, которую сегодня поддержали волгоградские депутаты, Котельниково, Серафимовичу и станице Клетской из областного бюджета выделят по 10 млн рублей. На эти деньги местные власти должны облагородить парки, скверы и площади, а также установить знаки о присвоении почетного звания.