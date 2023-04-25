Общество

Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событием

Общество 25.04.2023 17:02
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25.04.2023 17:02


Волгоградская областная дума сегодня, 25 апреля, поддержала законопроекты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» городам Котельниково и Серафимович, а также станице Клетской. В телефонных разговорах с главами населенных пунктов Андрей Бочаров передал поздравления местным жителям. 

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о проектах законов, внесенных в региональный парламент, согласно которым трем  райцентрам Волгоградской области к 9 Мая предлагалось присвоить почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести». Инициатива разработки и принятия закона принадлежит ветеранскому сообществу и поддержана губернатором Андреем Бочаровым.

Согласно описанию законодательной инициативы, которую сегодня поддержали волгоградские депутаты, Котельниково, Серафимовичу и станице Клетской из областного бюджета выделят по 10 млн рублей. На эти деньги местные власти должны облагородить парки, скверы и площади, а также установить знаки о присвоении почетного звания. 

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