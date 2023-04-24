Общество

Двум городам и станице присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»

Общество 24.04.2023 13:55
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24.04.2023 13:55


В комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Волгоградской областной думы поступило три законопроекта о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» городам Котельниково, Серафимович и станице Клетской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные в открытом доступе документы, каждому из населенных пунктов планируют выделить по 10 млн рублей. 

– В знак высшей степени признательности жителей Волгоградской области поколению победителей в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в ходе ожесточенных сражений, проходивших в период Сталинградской битвы на котельниковском направлении, присвоить городу Котельниково почетное звание Волгоградской области «Рубеж Сталинградской доблести», – говорится в законопроекте о присвоении звания городу Котельниково. Аналогичные формулировки содержатся и в проектах, касающихся станицы Клетской и Серафимовича. 


Согласно финансово-экономическому обоснованию, по 10 миллионов рублей из областного бюджета муниципальные образования, на территориях которых расположены населенные пункты, удостоенные почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести», получат однократно. 

На выделенные средства местные власти будут обязаны создать и установить памятные знаки, провести благоустройство территорий,  создать, реконструировать или отремонтировать существующие парки и скверы, а также увековечить память о подвигах защитников Отечества - участников Сталинградской битвы и о событиях, послуживших основанием для присвоения почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». 

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