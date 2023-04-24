В Волгограде зарплаты программистов выросли до 300 тысяч рублей

Аналитики сервиса «Хабр Карьера» узнали, в каких российских городах выгоднее всего жить IT-разработчикам. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоград и Краснодар в этом году — лидеры по зарплате среди городов-миллионников.

— Здесь разработчики получают всего на 9% меньше, чем в Москве, — заявляют аналитики. — Разработчики прямо сейчас, то есть в первом полугодии 2023 года в Волгограде получают в среднем 200 000 рублей.

Уточняется, что меньше всего «разрабы» получают в Уфе и Красноярске. Там зарплаты специалистов меньше, чем в Москве на 39% и 41% соответственно. В рублевом эквиваленте это 134 и 129 тысяч рублей.

Также, согласно аналитическим данным, в Волгограде жить выгоднее, чем в Москве, потому что в столице России разработчик на свою зарплату может купить сто условных булочек в магазине, а в городе-герое уже 142. То есть жители Волгограда могут позволить себе намного больше, исходя из уровня жизни в своем городе.

В прошлом году медианная зарплата разработчиков в Волгограде составляла 148 000 рублей. Рост составил 52 тысячи. На последних местах в рейтинге в 2022 году оказались Уфа и Челябинск с зарплатами 120 тысяч рублей.

В целом, судя по данным за первое полугодие 2023-го, айтишники из Волгограда вплотную приблизились к Москве по среднему уровню оплаты своего труда, где IT-специалисту готовы платить в среднем 220 тысяч рублей. В Волгограде минимум, на который может рассчитывать программист, составляет 180 000 рублей. Максимальная оплата труда равна 300 000 в национальной валюте.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

