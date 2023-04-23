Общество 23.04.2023 14:00
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23.04.2023 14:00
На Волжской ГЭС резко снизились объемы пропускаемой через гидроагрегаты воды для наполнения Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах, если в субботу, 22 апреля объем сбросов составлял 23000±500 куб.м/с, то сегодня, 23 апреля – уже 20000±500 куб.м/с.
С завтрашнего дня количество сбрасываемого ресурса сократится еще сильнее – до 18000±500 куб.м/с. А с 25 по 30 апреля объем воды снизится до 16000±500 куб.м/с.Ранее в Росводресурсах обещали сохранить период максимальных сбросов до 23 апреля. Однако затем изменили свое решение, мотивировав его «складывающимися гидрологическими условиями и водохозяйственной обстановкой в Волжско-Камском бассейне».
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