Федеральные синоптики обещают на завтра, 25 апреля, сильные дожди в нескольких регионах РФ, в том числе и в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», информация опубликована в бюллетене опасных и неблагоприятных погодных явлений.

— В Южном федеральном округе 25 апреля в Краснодарском крае, в Ростовской и Волгоградской областях сильный дождь, — прогнозируют специалисты Гидрометцентра России.

По данным Волгоградского гидрометцентра, завтра, 25 апреля, в регионе ожидаются кратковременные дожди. В Утренние и дневные часы — местами сильные осадки, в отдельных районах с грозой. Порывы юго-восточного ветра составят 15-18 м/с. Ночью по области +8...+13 °С, днем +14...+19 °С.

На следующие сутки, как уточняют волгоградские прогнозисты, в Волгоградской области в отдельных районах ночью и утром пройдут кратковременные дожди. Днем будет без осадков. Температура поднимется до +18...+23 °С.

— В Волгограде 25 апреля ночью и днем обещают небольшие дожди с грозой. Ветер восточного направления с порывами до 15 м/с. Ночью в городе +10...+12 °С, после обеда столбики термометров покажут +14...+16 °С, — добавили в региональном ЦГМС.

В среду, 26 апреля, в областной столице осадки маловероятны. Установится облачная с прояснениями погода. Ночью +9...+11 °С, днем в городе на Волге до +21 °С.

Согласно информации сервиса Gismeteo, завтра, 25 апреля в Волгограде выпадет за сутки 7,2 мм осадков. Температура воздуха днем не поднимется выше +16 °С.

Сегодня, 24 апреля, в областном центре без осадков, ветрено и тепло. В дневные часы воздух прогреется до +19...+21 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»