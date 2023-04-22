Волгоградцам вернули переплаченные за ЖКУ 7 млн рублей

Общество 22.04.2023 14:50
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22.04.2023 14:50
Жителям Волгоградской области вернули 7,4 миллиона рублей, которые гражданам необоснованно насчитали коммунальщики. Как сообщили в региональной Госжилинспекции, перерасчет на указанную сумму был сделан по итогам проверок по обращениям жителей.
Всего за первый квартал текущего года в Госжилинспекцию поступило более 8,3 тысячи обращений граждан. Они жаловались на техническое состояние и эксплуатацию жилищного фонда, а также несоблюдение управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги.
По результатам проведенных проверок 85 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности. Наложено штрафов на 2,7 миллиона рублей.
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