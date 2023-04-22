Волгоградцам вернули переплаченные за ЖКУ 7 млн рублей





Жителям Волгоградской области вернули 7,4 миллиона рублей, которые гражданам необоснованно насчитали коммунальщики. Как сообщили в региональной Госжилинспекции, перерасчет на указанную сумму был сделан по итогам проверок по обращениям жителей.

Всего за первый квартал текущего года в Госжилинспекцию поступило более 8,3 тысячи обращений граждан. Они жаловались на техническое состояние и эксплуатацию жилищного фонда, а также несоблюдение управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги.

По результатам проведенных проверок 85 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности. Наложено штрафов на 2,7 миллиона рублей.



