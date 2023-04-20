Волгоградские профсоюзы отменили первомайскую демонстрацию

Общество 20.04.2023 17:54
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20.04.2023 17:54
Волгоградские профсоюзы не будут проводить демонстрацию 1 мая. Такое решение, сообщили ИА «Высота 102» в облсовпрофе, приняли в организации сегодня, 20 апреля на оперативном совещании.
- В связи с непростой ситуацией в стране принято решение пересмотреть формат главного праздника всех трудящихся. Вместо Первомайской демонстрации 1 мая в региональной столице пройдет торжественное собрание-концерт, - пояснили в облсовпрофе.
– Понимая события, которые происходят сейчас в стране, поддерживая позицию Федерации Независимых Профсоюзов России – не проводить в этом году шествия и демонстрации на 1 мая – мы организуем Праздник Весны и Труда в другом формате, – подчеркнула председатель облсовпрофа, председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.
Так, в Волгограде 1 мая во Дворце культуры профсоюзов пройдет торжественное собрание-концерт для ветеранов профсоюзного движения, социальных партнеров, членов семей участников СВО, профсоюзного актива, где будут вручены награды. В этот же день запустят фонтан около Дворца профсоюзов.
Напомним, накануне совещание по поводу формата празднования Первомая состоялось в администрации Волгоградской области. После этого руководитель облсовпрофа Татьяна Гензе сообщила ИА «Высота 102», что демонстрации на 1 мая в Волгограде не будет.
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