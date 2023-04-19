Общество

Семья из горевшего общежития в Волгограде отказалась переезжать в другое жилье

Общество 19.04.2023 08:18
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19.04.2023 08:18


Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск администрации района к семье волгоградцев, которые проживали в одной из комнат общежития на улице Жолудева, 18. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, матери с сыном принадлежала комната, признанная не пригодной для проживания после недавнего пожара. 
Семье предложили переехать в квартиру общей площадью в 33,1 кв.м., которая находится в Красноармейском районе. Однако мать с сыном отказались покидать свое жилье, так как их не устроило место расположения дома. 
Но суд установил, что нынешнее место жительства и квартира в Красноармейском районе располагаются в пределах одного населенного пункта – Волгограда. И согласия семьи на переселение не требуется. 
Напомним, последний пожар в общежитии по ул. Жолудева, 18 произошел в августе прошлого года. А до этого оно горело еще несколько раз.

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