Общество 19.04.2023 08:18
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19.04.2023 08:18
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск администрации района к семье волгоградцев, которые проживали в одной из комнат общежития на улице Жолудева, 18. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, матери с сыном принадлежала комната, признанная не пригодной для проживания после недавнего пожара.
Семье предложили переехать в квартиру общей площадью в 33,1 кв.м., которая находится в Красноармейском районе. Однако мать с сыном отказались покидать свое жилье, так как их не устроило место расположения дома.
Но суд установил, что нынешнее место жительства и квартира в Красноармейском районе располагаются в пределах одного населенного пункта – Волгограда. И согласия семьи на переселение не требуется.
Напомним, последний пожар в общежитии по ул. Жолудева, 18 произошел в августе прошлого года. А до этого оно горело еще несколько раз.
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