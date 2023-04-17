В Волгограде и области прервется вещание ТВ и радио

Общество 17.04.2023 21:23
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17.04.2023 21:23
До 21 апреля включительно в Волгоградской области возможны кратковременные отключения ТВ-вещания и радиосигнала в городах и сельских населенных пунктах.
Как сообщили в Волгоградском филиале российской теле- и радиовещательной сети, причина отключений – профилактические работы.
18 апреля в хуторе Бурацкий Суровикинского района с 9:00 до 15:00 прервется вещание программ РТРС-1,РТРС-2. А также в станице Слащевской Кумылженского района.
19 апреля в Михайловке с 7:00 до 11:00 замолчит Ретро ФМ. В хуторе Тушкановский Нехаевского района из-за профилактических работ отключат РТРС-1,РТРС-2 с 10:00 до 16:00.
В Волгограде в этот день с 2:00 до 10:00 не будет трансляции Наше Радио, а с 8:00 до 16:00 Вести FM, Юмор FM, Шансон, Новое радио, Спутник, Авторадио,Комсомольская правда, Love Радио, Мир.
В Жирновске с 7:00 до 11:00 замолчит Дорожное радио. А в хуторе Калмыковский Клетского района не будут показывать программы РТРС-1,РТРС-2 с 9:00 до 15:00. В Камышине 19 апреля с 7:00 до 11:00 отключится Дорожное радио.
20 апреля в Палласовке с 9:00 до 15:00 не будет вещания РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. А в хуторе Крутовский Серафимовичского района с 11:00 до 17:00.
В селе Лобойково Даниловского района телевизоры не будут показывать с 9:00 до 15:00.
21 апреля теле- и радиосигнал пропадет с 9:00 до 15:00 в Калаче-на-Дону. В это время не будет трансляции РТРС-1,РТРС-2 и Авторадио. В хуторе Успенка Нехаевского района с 10:00 до 16:00 отключат РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.
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