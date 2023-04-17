В Волгоградской области 80 человек покусали клещи





С жалобами на укусы клещей в больницы Волгоградской области обратились 80 человек. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, такое количество пострадавших зафиксировано за период начала активности этих членистоногих, который начался месяц назад. В ведомстве поясняют, что число таких обращений не превышает среднемноголетних значений.

- Случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза среди населения области не зарегистрированы, - сообщили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что следует защищать себя от клещей при выезде на природу. В случае, если вы обнаружили на себе это насекомое, которое успело присосаться, то снимать его нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше обратиться за помощью в медицинскую организацию: травматологический пункт или поликлинику по месту жительства.



