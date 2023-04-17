В Волгоградской области 80 человек покусали клещи

Общество 17.04.2023 10:25
0
17.04.2023 10:25
С жалобами на укусы клещей в больницы Волгоградской области обратились 80 человек. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, такое количество пострадавших зафиксировано за период начала активности этих членистоногих, который начался месяц назад. В ведомстве поясняют, что число таких обращений не превышает среднемноголетних значений.
- Случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза среди населения области не зарегистрированы, - сообщили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что следует защищать себя от клещей при выезде на природу. В случае, если вы обнаружили на себе это насекомое, которое успело присосаться, то снимать его нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше обратиться за помощью в медицинскую организацию: травматологический пункт или поликлинику по месту жительства.
«Под сотню проскакало»: под Волгоградом сняли на видео всплеск самолетного трафика17.04.2023 15:04
Общество 17.04.2023 15:04
Мэрия Волгограда показала проект новой ярмарки в Кировском районе17.04.2023 14:59
Общество 17.04.2023 14:59
Центральная набережная Волгограда частично ушла под воду17.04.2023 14:42
Общество 17.04.2023 14:42
Дмитрий Никитин из Камышина погиб в СВО17.04.2023 14:10
Общество 17.04.2023 14:10
«Спасибо за ностальжи!»: в Волгограде возрождают традицию вечеров отдыха с жильцами17.04.2023 14:04
Общество 17.04.2023 14:04
Минометчики «Бессмертного Сталинграда» из Волгоградской области погибли в зоне спецоперации17.04.2023 12:23
Общество 17.04.2023 12:23
Губернатор Бочаров после встречи с волгоградцами озвучил две актуальные задачи17.04.2023 11:17
Общество 17.04.2023 11:17
«Надорвала сердце»: в Волгограде простятся с умершей в ЛНР врачом-узистом Оксаной Бибениной17.04.2023 09:15
Общество 17.04.2023 09:15
Под колокола, молитвы и поклоны: тысячи волгоградцев прошли крестным ходом по центру города16.04.2023 20:34
Общество 16.04.2023 20:34
«Не отказался бы стать урюпинским козлом»: в Волгоградской области сняли новый выпуск travel-шоу «Жизнь своих»16.04.2023 19:20
Общество 16.04.2023 19:20
Пирамиды, столы и вазы с перьями: волгоградец создает «живые» фигуры из растений16.04.2023 18:00
Общество 16.04.2023 18:00
Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с Пасхой16.04.2023 17:12
Общество 16.04.2023 17:12
В Волгоградской области в марте появилось на свет 11 двоен16.04.2023 16:36
Общество 16.04.2023 16:36
В Волгоградской области ищут пропавшего 22 марта мужчину16.04.2023 13:28
Общество 16.04.2023 13:28
ЛДПР обещает волгоградцам выходной день после Пасхи16.04.2023 11:49
Общество 16.04.2023 11:49