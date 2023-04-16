В Волгоградской области ищут пропавшего 22 марта мужчину

В Волгоградской области разыскивают пропавшего 31-летнего жителя Старополтавского района. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина бесследно исчез в конце марта.

— Пропал Виктор Иванович Лепшин, — рассказали информагентству в поиском отряде «ЛизаАлерт». — Мужчина проживал в поселке Верхний Еруслан. С 22 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.

Уточняется, что пропавший среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие. В день исчезновения на немы была куртка черного цвета, синие джинсы, черные кроссовки и шапка.

Если вам известна какая-либо информация, способная помочь поискам, просьба сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700 54 52 или по номеру 112.

Ранее журналисты «Высота 102» сообщали о пропавшей в Камышине 83-летней пенсионерке с протезом. Уехавшую на маршрутке женщину, чуть позже нашли мертвой в поле недалеко от дачного массива.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com