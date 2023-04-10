«Конец света»: в Котово 10 апреля порвались трубы и пропало электричество









Понедельник 10 апреля жители Котово Волгоградской области вновь провели в состоянии стресса. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, в части домов городского поселения с утра пропало отопление и вода.





- Коммунистическая, 78, воды нет. Мира, 183 тоже нет воды. 60лет ВЛКСМ, 4 – воды нет. Когда-нибудь это закончится? Город брошен на выживание! – негодуют горожане в соцсетях.





- Дозвонились в водоканал. Был порыв на Свердлова, устранили, сказали потерпеть, - делятся друг с другом котовчане.





К вечеру в некоторых домах вода появилась. Но, как это часто бывает в городе, из крана потекла коричневая жижа, похожая на бульон.





Но, как оказалось, это были не все испытания, которые выпали в понедельник на плечи горожан. Вечером в некоторых домах пропало и электричество.





- Ул. Победы, 33 – дали воду, вырубили свет. Свердлова, 20 – нет света. Сейчас дозвонились, ищут причину. Интернета нет и телевидения. Апокалипсис какой-то, а не Котово – то воды нет, то света. Осталось газ отключить, - невесело перекликались жители в соцсетях. – Не знаете, может, воздух еще перекроют или плату за него пусть берут, чтобы мы через раз дышали, уж, если издеваться, так до конца…





Между тем, никаких сообщений о каких-либо авариях в городе единый портал ЖКХ города Котово, который обычно публикует информацию о коммунальных происшествиях, сегодня не обнародовал. Корреспонденту ИА «Высота 102» вновь не удалось связаться с и.о. главы администрации городского поселения Котово Натальей Ефимченко.



