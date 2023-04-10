Общество

Волгоградские школьники отработали навыки спасения тонущих на «Гоше»

Общество 10.04.2023 19:54
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10.04.2023 19:54



Наглядные уроки помощи тонущим преподали ученикам частной школы «Сократ» сотрудники центрального поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области. Ученикам с первого по четвертые классы сотрудники подразделения продемонстрировали алгоритмы оказания первой медицинской помощи и в очередной раз напомнили о главных правилах поведения на воде, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве.



Самое любимое занятие школьников – это отработка навыков на учебном манекене, которого дети ласково зовут «Гошей». Хотя вернуть к жизни «утонувшего» Гошу с помощью искусственного дыхания удалось не всем школьникам из-за того, что просто сил не хватило, ученики хорошо запомнили, как надо действовать в экстремальной ситуации.

Сотрудники также вновь предупредили школьников, как не допустить опасных ситуаций на воде и настоятельно рекомендовали находиться около водоемов только в присутствии взрослых, громко звать на помощь, если они сами попали в беду или стали свидетелями подобных трагедий. И рассказали чудесные истории спасения людей, непосредственными участниками которых они сами являлись.



Спасатели в ходе практических занятий также помогли школьникам облачиться в жилеты и показали, как можно вытащить человека из воды с помощью троса.

- С нашими детьми уже не первый раз проводят такие занятия, - рассказала куратор второго класса Анастасия Бычкова. – И им все очень нравится! Особенно – манекен Гоша, который пользуется у детей огромной популярностью. В такой игровой подаче важных установок легче запоминаются главные правила – как не утонуть самим и как помочь тем, кто попал в опасную ситуацию.

А с наступлением теплой погоды спасатели уже будут ждать школьников у себя на станции на Центральной набережной, где дети увидят своих наставников уже в рабочей обстановке.



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