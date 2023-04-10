Волгоградские школьники отработали навыки спасения тонущих на «Гоше»

Общество 10.04.2023 19:54
0
10.04.2023 19:54
Наглядные уроки помощи тонущим преподали ученикам частной школы «Сократ» сотрудники центрального поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области. Ученикам с первого по четвертые классы сотрудники подразделения продемонстрировали алгоритмы оказания первой медицинской помощи и в очередной раз напомнили о главных правилах поведения на воде, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве.
Самое любимое занятие школьников – это отработка навыков на учебном манекене, которого дети ласково зовут «Гошей». Хотя вернуть к жизни «утонувшего» Гошу с помощью искусственного дыхания удалось не всем школьникам из-за того, что просто сил не хватило, ученики хорошо запомнили, как надо действовать в экстремальной ситуации.
Сотрудники также вновь предупредили школьников, как не допустить опасных ситуаций на воде и настоятельно рекомендовали находиться около водоемов только в присутствии взрослых, громко звать на помощь, если они сами попали в беду или стали свидетелями подобных трагедий. И рассказали чудесные истории спасения людей, непосредственными участниками которых они сами являлись.
Спасатели в ходе практических занятий также помогли школьникам облачиться в жилеты и показали, как можно вытащить человека из воды с помощью троса.
- С нашими детьми уже не первый раз проводят такие занятия, - рассказала куратор второго класса Анастасия Бычкова. – И им все очень нравится! Особенно – манекен Гоша, который пользуется у детей огромной популярностью. В такой игровой подаче важных установок легче запоминаются главные правила – как не утонуть самим и как помочь тем, кто попал в опасную ситуацию.
А с наступлением теплой погоды спасатели уже будут ждать школьников у себя на станции на Центральной набережной, где дети увидят своих наставников уже в рабочей обстановке.
Заморозки, дожди и шквальный ветер ожидаются в Волгоградской области10.04.2023 21:18
Общество 10.04.2023 21:18
«Он никто и звать его никак»: глава района Волгоградской области пригрозил судом фермеру за «дорогу Бастрыкина»10.04.2023 17:19
Общество 10.04.2023 17:19
В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсы10.04.2023 13:12
Общество 10.04.2023 13:12
Все свое ношу с собой: волжанам рассказали, как отказаться от пластика и сэкономить10.04.2023 12:30
Общество 10.04.2023 12:30
В Волгоградской области в 2023 году отремонтируют 600 км дорог и 30 путепроводов10.04.2023 11:32
Общество 10.04.2023 11:32
Полицейские начали поиск ранившего дворовую собаку охотника во Фролово10.04.2023 10:59
Общество 10.04.2023 10:59
РПН: треть опрошенных волгоградцев пожаловались на качество товара в интернет-магазинах10.04.2023 08:13
Общество 10.04.2023 08:13
«Сработал не на все 100»: как изменилась жизнь волгоградца после самого дорогого в мире укола10.04.2023 07:39
Общество 10.04.2023 07:39
После заморозков в Волгограде и области потеплеет до +2009.04.2023 20:08
Общество 09.04.2023 20:08
«Навоз и ныне там»: под Волгоградом проход к дачам завалили вонючими кучами и песком09.04.2023 18:40
Общество 09.04.2023 18:40
В ЦПКиО Волгограда заложили аллею в честь 100-летия «Динамо»09.04.2023 17:35
Общество 09.04.2023 17:35
Волгоград покупает 20 электробусов09.04.2023 11:46
Общество 09.04.2023 11:46
Мадонна и Саламон родились в Волгоградской области09.04.2023 10:56
Общество 09.04.2023 10:56
В Волгоградской области изменились стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий09.04.2023 10:09
Общество 09.04.2023 10:09
«Душа плакала и умирала»: откровенные истории бывших алкоголиков из Волгограда09.04.2023 09:19
Общество 09.04.2023 09:19