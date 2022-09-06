Общество

Wildberries построит крупный логистический центр в Волгограде

Общество 06.09.2022 15:47
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06.09.2022 15:47


Международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров Wildberries очередной мощный логистический центр возведет в Волгограде. Сегодня, 6 сентября, сообщает ИА «Высота 102», вопросы реализации крупного инвестпроекта были рассмотрены на рабочей встрече Андрея Бочарова с учредителями и руководителями компании. Глава Волгограда Владимир Марченко и директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве.

Логистический комплекс площадью 100 тыс. кв. м. будет возведён в Дзержинском районе Волгограда в 2022-2024 годах. Он будет выполнять приемку продукции от поставщиков, сортировку, хранение и упаковку, а также формировать товары в заказы, осуществлять логистику и доставку заказов, – прокомментировали в обладмине. – Это будет самый крупный логистический объект в регионе. Общий объём инвестиций прогнозно составляет 7 млрд руб.  

По словам Андрея Бочарова, Волгоград и область заинтересованы в том, чтобы компания «Вайлдберриз» расширила своё присутствие в регионе.

– Порядка 5000 человек могут быть задействованы в работе компании в регионе, в значительной части это молодёжь. Новые возможности появляются для наших больших и малых компаний. Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом, принимаем ряд дополнительных мер для стимулирования предпринимательской активности, открытия новых производств, выпуска новых товаров, — сказал губернатор. — Возможности для этого на нашей территории есть. Уверен, что сотрудничество будет продуктивным.

По сведениям руководства «Вайлдберриз», Волгоградская область была выбрана компанией в силу выгодного географического положения, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры, а также серьёзного социально-экономического потенциала.

– Для нас большая честь стать частью истории этого славного города и региона, —  сказала во время встречи Татьяна Бакальчук. — Потенциал действительно большой. Несмотря на непростое время, предприятия и индивидуальные предприниматели развиваются, выпуская качественную продукцию. Только за прошедшие полгода количество сотрудничающих с нами предпринимателей и компаний в Волгоградской области выросло в 2,5 раза по отношению к прошлому году.

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