Общество 07.04.2023 12:35
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07.04.2023 12:35
Неутешительные итоги проверки соблюдения законодательства в сфере природопользования обнародовала Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.
Как сообщили в ведомстве, выявленные нарушения свидетельствуют о том, что лесничествами, которые подведомственны областному комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, ненадлежащим образом организованы меры противопожарной безопасности в лесах.
Проверкой установлена недостаточная численности рабочих лесопожарной бригады и пожарной техники, а лесопожарный инвентарь находится в неисправном состоянии. Выявлено, к примеру, что ранцевые лестные огнетушители протекают, а у топоров сломаны ручки. Часть техники, как оказалось, находится на ремонте с разукомплектованным противопожарным оснащением, а средства связи не охватывают весь радиус лесничеств.
- С целью устранения выявленных нарушений в адрес 6 руководителей учреждений внесены представления. Устранение нарушений находится на постоянном контроле прокуратуры, - сообщили в природоохранной прокуратуре.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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