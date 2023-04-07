







Неутешительные итоги проверки соблюдения законодательства в сфере природопользования обнародовала Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, выявленные нарушения свидетельствуют о том, что лесничествами, которые подведомственны областному комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, ненадлежащим образом организованы меры противопожарной безопасности в лесах.

Проверкой установлена недостаточная численности рабочих лесопожарной бригады и пожарной техники, а лесопожарный инвентарь находится в неисправном состоянии. Выявлено, к примеру, что ранцевые лестные огнетушители протекают, а у топоров сломаны ручки. Часть техники, как оказалось, находится на ремонте с разукомплектованным противопожарным оснащением, а средства связи не охватывают весь радиус лесничеств.

- С целью устранения выявленных нарушений в адрес 6 руководителей учреждений внесены представления. Устранение нарушений находится на постоянном контроле прокуратуры, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Фото из архива ИА «Высота 102»



