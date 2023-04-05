Общество

В Волгограде судья Денис Степанюк ушел в отставку после смертельного ДТП с ребенком

Общество 05.04.2023 17:26
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05.04.2023 17:26



Квалификационная коллегия судей Волгоградской области все же приняла отставку судьи Дениса Степанюка, который ранее уже просил прекратить его полномочия, но потом отозвал заявление. Как стало известно ИА «Высота 102», судья подал еще одно заявление о прекращении полномочий, но с другой датой. 
– Заявление Степанюка Дениса Сергеевича о прекращении его полномочий судьи Тракторозаводского районного суда Волгограда удовлетворено, – сообщили в ККС региона. Дату прекращения полномочий в квалифколлегии назвать отказались. Решение принято на заседании ККС региона, которое состоялось 31 марта текущего года.
Полномочия судьи прекращены на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Этот подпункт гласит, что полномочия судьи прекращаются на основании его письменного заявления об отставке.
На сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда пока еще указано, что Денис Степанюк является судьей.
Напомним, что ранее он просил с 3 марта текущего года прекратить его полномочия на основании письменного заявления об отставке. Оно было написано через несколько дней после смертельного ДТП, в котором погибла его 7-летняя дочь. Позже поступило второе заявление от Дениса Степанюка, которое аннулировало первое заявление. 
Денис Сергеевич Степанюк 27 февраля текущего года попал в ДТП, которое произошло в Камышинском районе Волгоградской области. Судья управлял иномаркой Hyundai Elantra. В салоне находились его супруга и дети. На 499-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием. В результате от полученных травм погибла 7-летняя девочка.
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