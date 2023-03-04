В Волгограде судья попросился в отставку после смертельного ДТП

Общество 04.03.2023 13:54
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04.03.2023 13:54
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области рассмотрела заявление судьи Дениса Степанюка о прекращении его полномочий. Как сообщает ИА «Высота 102», этот вопрос был внесен в повестку дня заседания ККС региона, которое состоялось 3 марта.
Как поясняется, Степанюк сам подал заявление о прекращении его полномочий судьи Тракторозаводского районного суда Волгограда с 3 марта 2023 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
Этот подпункт гласит, что полномочия судьи прекращаются на основании его письменного заявления об отставке.
Как ранее сообщалось, Денис Сергеевич Степанюк 27 февраля текущего года попал в ДТП, которое произошло в Камышинском районе Волгоградской области. Судья управлял иномаркой Hyundai Elantra. В салоне находились его супруга и дети. На 499-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием. В результате от полученных травм погибла 7-летняя девочка. Водитель, женщина и пятилетний мальчик были доставлены в больницу с места аварии.
Фото: ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области
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