Волгоградский судья передумал увольняться после гибели дочери в ДТП

Общество 29.03.2023 18:27
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29.03.2023 18:27
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на ближайшем заседании снова вернется к вопросу о полномочиях судьи Дениса Степанюка, который передумал уходить в отставку.
Как сообщает ИА «Высота 102», в повестке дня заседания ККС региона, которое намечено на 31 марта указано, что запланировано рассмотрение вопроса о прекращении производства по заявлению Степанюка Дениса Сергеевича об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».
Напомним, что ранее судья просил с 3 марта текущего года прекратить его полномочия на основании письменного заявления об отставке. Оно было написано через несколько дней после смертельного ДТП, в котором погибла его 7-летняя дочь. Позже поступило второе заявление от Дениса Степанюка, в котором он выразил желание продолжить работу и остаться в судейском сообществе. Это подтвердили в ККС региона.
- Денис Сергеевич продолжает работать судьей. Про заявления нам ничего не известно. Не можем это комментировать, - в свою очередь сообщили информагентству в Тракторозаводском районном суде.
Ранее сообщалось, что Денис Сергеевич Степанюк 27 февраля текущего года попал в ДТП, которое произошло в Камышинском районе Волгоградской области. Судья управлял иномаркой Hyundai Elantra. В салоне находились его супруга и дети. На 499-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием. В результате от полученных травм погибла 7-летняя девочка.
Водитель, женщина и пятилетний мальчик были доставлены в больницу с места аварии.
Фото ДТП: ГУ МВД России по Волгоградской области
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