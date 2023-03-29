Волгоградский судья передумал увольняться после гибели дочери в ДТП









Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на ближайшем заседании снова вернется к вопросу о полномочиях судьи Дениса Степанюка, который передумал уходить в отставку.

Как сообщает ИА «Высота 102», в повестке дня заседания ККС региона, которое намечено на 31 марта указано, что запланировано рассмотрение вопроса о прекращении производства по заявлению Степанюка Дениса Сергеевича об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».

Напомним, что ранее судья просил с 3 марта текущего года прекратить его полномочия на основании письменного заявления об отставке. Оно было написано через несколько дней после смертельного ДТП, в котором погибла его 7-летняя дочь. Позже поступило второе заявление от Дениса Степанюка, в котором он выразил желание продолжить работу и остаться в судейском сообществе. Это подтвердили в ККС региона.

- Денис Сергеевич продолжает работать судьей. Про заявления нам ничего не известно. Не можем это комментировать, - в свою очередь сообщили информагентству в Тракторозаводском районном суде.

Ранее сообщалось, что Денис Сергеевич Степанюк 27 февраля текущего года попал в ДТП, которое произошло в Камышинском районе Волгоградской области. Судья управлял иномаркой Hyundai Elantra. В салоне находились его супруга и дети. На 499-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием. В результате от полученных травм погибла 7-летняя девочка













Водитель, женщина и пятилетний мальчик были доставлены в больницу с места аварии.

Фото ДТП: ГУ МВД России по Волгоградской области



