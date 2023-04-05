Происшествия

Неизвестный разбил стекла и порезал колеса машин на парковке в Волжском

Происшествия 05.04.2023 09:57
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05.04.2023 09:57



Полиция ищет злоумышленника, который минувшей ночью повредил сразу четыре автомобиля на придомовой парковке в Волжском Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в полицию с заявлениями о случившемся обратились владельцы машин. Они сообщили, что обнаружили свои транспортные средства с выбитыми стеклами и порезанными колесами.
Установлено, что происшествие случилось ночью на придомовой парковке по 87-я Гвардейская. Злоумышленник, личность которого устанавливается, разбил задние стекла и порезал шины у автомобилей «Лада Гранта», «Hyundai Tucson», «ВАЗ-2107» и «Volkswagen Passat». 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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