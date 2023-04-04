Законопроект о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ приняли в ГД в первом чтении

Депутаты Государственной думы 4 апреля в первом чтении приняли законопроект, приравнивающий жителей осажденного Сталинграда к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

– Документом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление для них мер социальной защиты, аналогичных тем, которые предоставляются лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», – сообщают в Госдуме.

Уточняется, что знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены те россияне, кто во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда.