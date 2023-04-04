Общество

Депутаты Волгоградской области озадачат губернатора шестью вопросами

Общество 04.04.2023 17:33
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04.04.2023 17:33


В Волгоградской областной думе сформировали перечень вопросов депутатов о деятельности региональной администрации в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный проект постановления, в перечне – всего шесть вопросов, тогда как в прошлом году этот список состоял из 11 пунктов. 

О чем же хотят спросить депутаты главу региона?

Так, один из вопросов касается реализации дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. 

Второй вопрос депутаты адресуют на тему медицины – так их интересует, проводили ли чиновники дополнительные мероприятия, направленные на развитие первичного звена здравоохранения Волгоградской области. 

Также народные избранники выражают беспокойство по поводу состояния коммунальной инфраструктуры, не забыв подметить, что такая ситуация сейчас характерна для всей системы ЖКХ, а заодно и интересуются, какие средства и по каким федеральным программам администрация Волгоградской области планирует прилечь в регион для исправления ситуации и какие в связи с этим региональные проекты в сфере ЖКХ планируется реализовать в 2023-2025 годах. 

Четвертый вопрос касается темы обращений граждан (в частности, депутатов интересует, увеличилось ли их количество), а также – положительных результатов в решении поставленных ими вопросов по сравнению с 2021 годом.

Два последних вопроса по «масштабам» озвученных проблем и вовсе можно включить в раздел  общения народа с главами районов на ежегодных отчетах. 

Например, депутатов волнует проблема благоустройства набережной имени Владимира Высоцкого в Кировском районе Волгограда, а также ремонт тротуаров и подъездных путей к травматологическому пункту детской больницы №1 в том же районе города. 

Между тем, вопросы, поставленные областной думой, включаются в ежегодный отчет губернатора о результатах работы администрации области. После утверждения регпарламентом список вопросов от депутатов направят главе региона.

Напомним, в прошлом году депутаты спрашивали губернатора  о газификации районов, о ходе работ по берегоукреплению и обводнению Волго-Ахтубинской поймы, о реализации проекта «Чистая вода», о защите жителей от безнадзорных животных, об обеспечении жильем детей-сирот, а также о безопасной эксплуатации лифтов и т.д. 

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