Жители двухэтажки в Волжском схватились за сердце, увидев счета за ОДН

Общество 31.03.2023 18:55
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31.03.2023 18:55
Кошмарный день пережили жители двухэтажки по улице Горького в Волжском Волгоградской области. Как сообщила жительница этого многоквартирного дома, сегодня они обнаружили в почтовых ящиках квитанции, которые буквально лишили их дара речи.
- За трехкомнатную квартиру площадью 42,8 кв.м. нам насчитали за общедомовые нужды только за водоотведение 5,8 тысячи рублей. Общий счет, который выставило МУП «Водоканал», составил больше 6 тысяч рублей. Это просто кошмар какой-то. А еще не было счетов за отопление и горячую воду. С ними все 10 тысяч набегут. Весь дом просто в бешенстве, - рассказала ИА «Высота 102» собеседница агентства.
По словам женщины, ее сосед, который проживает один, по замыслу коммунальщиков должен заплатить за водоотведение 4 тысячи рублей. Где брать одинокому пенсионеру такие суммы, сотрудники ЖКХ, в квитанции не указали.
После пережитого шока на жильцов нахлынули другие крайне неприятные эмоции, а потом они принялись звонить в администрацию Волжского и «Водоканал». В итоге выяснилось, что коммунальщики ошиблись в расчетах, поэтому суммы в платежках так выросли.
- Во второй половине дня, когда все прояснилось, сотрудники «Водоканала» принесли нам новые платежки. Всем разнесли в квартиры и извинились, - рассказали жители.
Фотоколлаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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