



В девяти эпизодах мошенничества и в девяти эпизодах служебного подлога в Жирновском районе Волгоградской области обвиняют 46-летнюю бухгалтера МУ «Коммунальная служба». По версии следствия, женщина на протяжении года перечисляла себе деньги коллег. В итоге не чистая на руку бухгалтер обогатилась на 140 тысяч рублей.

О завершении расследования уголовного дела в отношении женщины ИА «Высота 102» сообщила 31 марта официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

– Бухгалтером женщина работала в муниципальном учреждении с 2011 года. В 2021 году фигурантка уголовного дела в носила в официальные электронные документы ложные сведения о начислении себе дополнительных выплат, которые в действительности причитались другим сотрудникам учреждения, – сообщает Буянова. – В результате обвиняемая совершила хищение денежных средств на общую сумму около 140 тысяч рублей, которыми в распорядилась по собственному усмотрению.

Расследовалось уголовное дело Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области области. Уточняется, что причиненный преступлением ущерб уже возмещен организации в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении у прокурора. После утверждения обвинительного заключения материалы передадут в суд.