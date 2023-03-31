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Tele2 проверила гипотезу о росте интереса россиян к эзотерике

Телеком 31.03.2023 11:27
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31.03.2023 11:27


Оператор проанализировал активность клиентов на площадках, связанных с эзотерической тематикой: интернет-магазины, онлайн-гадания и сайты, предлагающие обучение, в исследование вошли 26 ресурсов. За прошлый год аудитория данных площадок сократилась на 24% при сравнении IV квартала с I кварталом 2022, при этом расходуемый трафик снизился на 19%. В 2023 году тренд сохраняется: в январе-марте количество посетителей исследуемых эзотерических площадок снизилось на 21% год к году, а дата-трафик сократился на 22,3%.
Пик посещений всех эзотерических сайтов приходится на январь как в 2022-м, так и в 2023 году. В январе 2022 года трафик был на 57% выше, чем в среднем по году. Динамика на снижение пользования в течение прошлого года характерна для интернет-магазинов и сайтов онлайн-гаданий. На фоне общего снижения интереса к тематике в январе 2023 года потребление трафика было только на 3% выше среднего показателя по прошлому году и уже на 33% ниже результатов января 2022 года. Кроме этого, снижение наблюдается не только с точки зрения активности, но и посещаемости: в январе 2023 года аудитория эзотерических сайтов сократилась на 42% относительно прошлого года. 
В основном пользователи стали меньше обращаться к онлайн-гаданиями. В январе-марте 2023 года количество посещений на этих сайтах снизилось на 26% относительно аналогичного периода в прошлом году. Трафик сократился на 29% год к году. В течение 2022 года активность на обозначенных ресурсах росла с марта по май, средний объем трафика в этих месяцах был на 15% выше среднегодового показателя. Но по итогам IV квартала трафик снизился относительно I квартала на 28%, а аудитория – на 25%.
В категории интернет-магазинов по итогам IV квартала относительно I квартала 2022 года трафик снизился на 12,2%, а количество посещений – на 6,2%. В январе-марте 2023 года трафик сократился на 21%, посещаемость – на 24%. Любопытно, что в марте количество посещений интернет-магазинов эзотерических товаров увеличилось на 21% год к году, рост дата-трафика составил всего 1,3%.
На площадках, предлагающих обучение, в течение 2022 года наблюдался рост аудитории и объема трафика. При этом доля пользователей этих ресурсов составляет всего 2% от общего числа. Таким образом, количество посетителей при сравнении IV квартала с I кварталом 2022 года выросло в 12 раз, а трафик на этих площадках – в 19,6 раза. 

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