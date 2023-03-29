



В Волгограде сегодня, 29 марта, состоялось совместное заседание регионального оперштаба и областной призывной комиссии, которое провел Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, губернатор обсудил с участниками встречи задачи по поддержке участников СВО и членов их семей.

– Поддержка военнослужащих, добровольцев, выполняющих задачи специальной военной операции, и членов их семей является нашей общей очень важной государственной задачей: для всех органов власти и для общества в целом, – сказал глава Волгоградской области, отметив, что в настоящее время в регионе общее число действующих мер включает уже порядка 30 направлений. – Все они являются востребованными.

Отдельно Андрей Бочаров подчеркнул, что во всех без исключения муниципальных образованиях региона должны быть необходимые управленческие и организационные решения.

– Чтобы помочь людям быстрее и лучше ориентироваться в этой системе, чтобы можно было оперативно назначать меры и реализовывать их, принято решение создать в Волгоградской области Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей с задачами широкого информирования о действующих мерах социальной поддержки, консультирования, сопровождения при назначении и оказании всего комплекса социальных услуг и общей координации этой работы, – сказал он.

На заседании заслушаны доклады о подготовке к открытию Единого регионального центра и совершенствовании мер поддержки с участием ветеранского сообщества, семей защитников.