Общество

Волгоградцам объяснили, куда девать сухие ветки с дачных участков

Общество 28.03.2023 20:19
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28.03.2023 20:19


Губернатор Волгоградской области объявил о введении особого противопожарного сезона в регионе с 1 апреля. Значит ли это, что уже через три дня волгоградцы не смогут полноценно провести субботники на своих дачных участках и сжечь сухие ветки и траву? В этом вопросе читателей попытались разобраться корреспонденты ИА «Высота 102». 

Так, в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что утилизация сухих веток с территорий СНТ должна производиться организованно: 

– Само СНТ должно заключить договор с любой фирмой, имеющей разрешение на соответствующую деятельность, для массового разового или регулярного вывоза растительных отходов, – прокомментировали в облкомприроды. – Региональный оператор с данным видом отходов не работает. 

В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области в свою очередь сообщили, что можно обойтись и без финансовых трат простым дедовским способом. 

– Для утилизации сухих веток и травы может применяться сжигание, однако при этом должны соблюдаться определенные меры безопасности. Не допускается сжигание растительности в период действия в регионе особого противопожарного режима, – сообщили чиновники. 

Подчеркнем, что в данном случае необходимо различать понятия «противопожарный режим» и «противопожарный сезон». Остановить дачников может именно особый режим, объявленный на территории региона. При объявлении особого противопожарного сезона действуют стандартные меры безопасности. 

Чтобы не спровоцировать пожар в СНТ или частном секторе, садоводам необходимо соблюдать обновленные 1 марта правила, а именно – дистанцировать  костры от построек:  

  • место сжигания травы и веток должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек,
  • если вы жжете ветки в металлической бочке, то расстояние может сокращаться вдвое – до 7,5 метров.

В заключение напомним рекомендации ГУ МЧС о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Разжигая костры рядом с участками, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были средства пожаротушения, и не оставляйте костры без присмотра. Отложите сжигание веток и травы до лучших времен при условии ветреной погоды. 

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