Волгоградцам объяснили, куда девать сухие ветки с дачных участков

Губернатор Волгоградской области объявил о введении особого противопожарного сезона в регионе с 1 апреля. Значит ли это, что уже через три дня волгоградцы не смогут полноценно провести субботники на своих дачных участках и сжечь сухие ветки и траву? В этом вопросе читателей попытались разобраться корреспонденты ИА «Высота 102».

Так, в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что утилизация сухих веток с территорий СНТ должна производиться организованно:

– Само СНТ должно заключить договор с любой фирмой, имеющей разрешение на соответствующую деятельность, для массового разового или регулярного вывоза растительных отходов, – прокомментировали в облкомприроды. – Региональный оператор с данным видом отходов не работает.

В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области в свою очередь сообщили, что можно обойтись и без финансовых трат простым дедовским способом.

– Для утилизации сухих веток и травы может применяться сжигание, однако при этом должны соблюдаться определенные меры безопасности. Не допускается сжигание растительности в период действия в регионе особого противопожарного режима, – сообщили чиновники.

Подчеркнем, что в данном случае необходимо различать понятия «противопожарный режим» и «противопожарный сезон». Остановить дачников может именно особый режим, объявленный на территории региона. При объявлении особого противопожарного сезона действуют стандартные меры безопасности.

Чтобы не спровоцировать пожар в СНТ или частном секторе, садоводам необходимо соблюдать обновленные 1 марта правила, а именно – дистанцировать костры от построек: