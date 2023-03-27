Общество

«Не говорят и не ходят»: волгоградке, воспитывающей тройняшек с ДЦП, собирают помощь

Общество 27.03.2023 16:54
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27.03.2023 16:54

 

В Волгограде мать-одиночка Евгения Сурменко воспитывает  троих дочерей, которым вскоре после рождения поставили страшный диагноз – ДЦП. Одна из девочек смогла восстановиться и сегодня является единственной поддержкой матери. Однако женщине нужна финансовая помощь – на реабилитацию двоих дочерей и поддержку быта. 

По информации волгоградского регионального отделения Детского фонда, Дине, Кристине и Даше сегодня уже 12 лет. Последние две девочки при этом не ходят и не говорят. 

– Кристина и Даша несколько раз в год проходят реабилитационные курсы, необходимые им для нормализации тонуса мышц, – рассказывают в Детском фонде. – Ездить с дочками в клиники Евгении по объективным причинам неудобно – женщина приглашает медицинских специалистов на дом. 

Чтобы поддерживать и развивать дочерей, Евгении приходится ежегодно платить крупные суммы – на двоих больных девочек 240 тысяч рублей. При этом единственный источник доходов семьи – пособия по инвалидности.

– На протяжении последних лет региональное отделение Детского фонда и лично председатель правления оказывают поддержку  семье Сурменко. В 2014 году Ирина Соловьева помогла добиться выдачи для Евгении и ее дочек квартиры, положенной им по законодательству. Спустя некоторое время женщина обменяла ее на небольшой частный дом. Налаживать быт семье также помогает Детский фонд, – рассказали в РДФ. 

С благотворительной помощью мать троих близняшек сделала в доме ремонт, строители подвели отопление и обустроили санузел. И тем не менее семье нужна помощь.   

– Детский фонд призывает неравнодушных граждан, коллективы предприятий оказать посильную помощь семье Сурменко. На судьбу Евгении и ее любимых девочек выпало так много испытаний, – обращаются к волгоградском в региональном отделении. 

Оказать благотворительную помощь семье Сурменко можно по следующим реквизитам Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда:

Получатель: ВРОООБФ «РДФ»

Банковские реквизиты:


ОГРН 1023400008785

ИНН 3444048955 КПП 344401001

ОКПО 04884585 ОКВЭД – 88.99

р/с 40703810211000000514 в ВОЛГОГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8621 ПАО СБЕРБАНК

к/счет 30101810100000000647

БИК 041806647

ОКФС 50 ОКОПФ 70401

Назначение платежа: благотворительная помощь семье Сурменко

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