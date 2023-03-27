«Не говорят и не ходят»: волгоградке, воспитывающей тройняшек с ДЦП, собирают помощь

В Волгограде мать-одиночка Евгения Сурменко воспитывает троих дочерей, которым вскоре после рождения поставили страшный диагноз – ДЦП. Одна из девочек смогла восстановиться и сегодня является единственной поддержкой матери. Однако женщине нужна финансовая помощь – на реабилитацию двоих дочерей и поддержку быта.

По информации волгоградского регионального отделения Детского фонда, Дине, Кристине и Даше сегодня уже 12 лет. Последние две девочки при этом не ходят и не говорят.

– Кристина и Даша несколько раз в год проходят реабилитационные курсы, необходимые им для нормализации тонуса мышц, – рассказывают в Детском фонде. – Ездить с дочками в клиники Евгении по объективным причинам неудобно – женщина приглашает медицинских специалистов на дом.

Чтобы поддерживать и развивать дочерей, Евгении приходится ежегодно платить крупные суммы – на двоих больных девочек 240 тысяч рублей. При этом единственный источник доходов семьи – пособия по инвалидности.

– На протяжении последних лет региональное отделение Детского фонда и лично председатель правления оказывают поддержку семье Сурменко. В 2014 году Ирина Соловьева помогла добиться выдачи для Евгении и ее дочек квартиры, положенной им по законодательству. Спустя некоторое время женщина обменяла ее на небольшой частный дом. Налаживать быт семье также помогает Детский фонд, – рассказали в РДФ.

С благотворительной помощью мать троих близняшек сделала в доме ремонт, строители подвели отопление и обустроили санузел. И тем не менее семье нужна помощь.

– Детский фонд призывает неравнодушных граждан, коллективы предприятий оказать посильную помощь семье Сурменко. На судьбу Евгении и ее любимых девочек выпало так много испытаний, – обращаются к волгоградском в региональном отделении.

Оказать благотворительную помощь семье Сурменко можно по следующим реквизитам Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда:

Получатель: ВРОООБФ «РДФ»

Банковские реквизиты: