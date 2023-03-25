МЧС просит волгоградцев не ездить в лес 25 марта

Общество 25.03.2023 08:40
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25.03.2023 08:40
В ГУ МЧС по Волгоградской области рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов сегодня, 25 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, причина таких рекомендаций – неблагоприятная обстановка с пожарами. В частности, сегодня в отдельных восточных районах региона ожидается 4 класс горимости леса.
В ведомстве также выразили обеспокоенность ситуацией с ландшафтными пожарами, которую усугубляет сухая и ветреная погода, а также умышленные поджоги сухой растительности и камыша. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о масштабном ландшафтном пожаре около знаменитого озера лотосов. К счастью, огнеборцам удалось ликвидировать угрозу подхода стихии к домам.
Напомним, с 1 апреля на территории региона вводится пожароопасный период, который продлится до 31 октября. На данный период будут вводиться новые ограничения: на разведение открытого огня, на сжигание сухой растительности и мусора. На отдельных территориях могут вводиться пожароопасные режимы, то есть полный запрет пользования открытым огнем.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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