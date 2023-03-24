Общество 24.03.2023 19:51
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24.03.2023 19:51
В связи с обновлением выезда из трамвайного депо, расположенного по улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда, движение на данном участке будет временно закрыто.
- Движение автотранспорта через переезд по ул. Ангарской будет временно приостановлено с 21.00 25 марта до 23.00 2 апреля. Объезд предусмотрен по улицам Продольной, Фонтанной, Новорядской, - сообщили в администрации города.
Трамваи будут ходить без изменений за исключением нескольких вечерних рейсов. Так, 25 и 26 марта после 21.30 трамвайный маршрут №2 будет курсировать в границах остановок «Детский центр» - «Завод «Ахтуба».
В мэрии пояснили, что на выезде из депо старую рельсошпальную решетку заменят на новую. После этого рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие вровень с рельсами.
Необходимость ремонта вызвана тем, что полотно на этом участке эксплуатировалось без капремонта на протяжении десятков лет. Реконструкция переезда сделает движение автотранспорта через трамвайные пути более плавным, а также повысит безопасность пассажирских перевозок.
Работы проводит МУП «Метроэлектротранс».
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