Происшествия 23.03.2023 10:27
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23.03.2023 10:27
25-летняя девушка-водитель пострадала в результате дорожного происшествия, которое произошло в Камышине Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, она выпрыгнула из салона «Лады Калины» на ходу и получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.
Установлено, что ДТП произошло накануне в 14:45 у дома №50 по улице Рязано-Уральской. В автомобиле порвался патрубок отопителя салона и горячий антифриз стал заливать ноги водителя и салон. Девушка выпала из машины, после чего автомобиль продолжил движение и наехал на ограждения.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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