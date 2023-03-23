ФПСС в Волгоградской области запретили обирать должника до нитки





Ворошиловский районный суд Волгограда обязал отделение Фонда пенсионного и социального страхования (ФПСС) РФ по Волгоградской области сохранять прожиточный минимум должнику при удержании с него задолженности. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В прокуратуру Новониколаевского района поступила жалоба пенсионерки на нарушения при взыскании с нее суммы долга.

Установлено, что в отношении женщины имеется ряд судебных решений о том, что она должна погасить долг в сумме более 100 тысяч рублей. При этом взыскатели направили исполнительные документы не в службу судебных приставов, а в отделение ФПСС по региону. На основании этих документов в счет долга с пенсионерки ежемесячно удерживалось 50% пенсии, таким образом женщина была вынуждена жить на сумму, которая была меньше прожиточного минимума.

Прокурор Новониколаевского района обратился в суд, так как ч. 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на доход должника, не превышающий величину прожиточного минимума. Суд удовлетворил иск прокурора, обязав отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области при удержании из пенсии заявителя по исполнительным документам сохранять доход в размере прожиточного минимума. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного органа.



