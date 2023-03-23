ФСБ в Волгоградской области задержала иностранца с партией героина

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области оперативниками регионального УФСБ России совместно с коллегами из волгоградского ЛУ МВД задержан иностранец, торговавший на территории региона наркотиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ, мужчина был пойма при осуществлении очередной закладки на железнодорожном перегоне ст. «Трубная» - ст. «Заплавное».

Данные о личности задержанного не разглашаются. Известно, что гражданину иностранного государства 36 лет. В ходе досмотра у него обнаружено 100 свертков. Эксперты установили, что содержимым свертков был героин массой 40 граммов.





– По материалам УФСБ России по Волгоградской области Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК России – сбыт наркотиков и покушение на данное преступление, – прокомментировали в УФСБ России по Волгоградской области.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области