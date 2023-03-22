В волгоградском отделении ЦБ назвали причины роста цен на овощи

Годовая инфляция в Волгоградской области в феврале составила 10,84%, что выше данного показателя за январь, когда инфляция фиксировалась на уровне 10,62%. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении банка РФ по Волгоградской области, на динамику инфляции повлияло увеличение издержек сельхозпроизводителей и сокращение импорта отдельных видов овощей.

В частности, выросли цены на огурцы и помидоры, что связано с удорожанием семян, минеральных удобрении и средств защиты. Также влияние оказал рост издержек производителей на обслуживание теплиц в связи с повышением тарифов на электроэнергию.

Рост стоимости лука в волгоградском отделении ЦБ объяснили сокращением импортных поставок из-за введенных ограничений на его вывоз. А подорожание свинины и говядины в финансовом учреждении связали с увеличением количества праздничных дней в феврале.

В то же время в сфере непродовольственных товаров наблюдалось небольшое снижение цен. Так, приход в регион новой сети магазинов по продаже бытовой техники сказался на развитии конкуренции и расширении предложения. Как следствие, в годовом выражении снизился темп прироста цен на холодильники, продолжили дешеветь электропылесосы и телевизоры.

А уменьшение потребительской активности на рынке жилья в регионе повлияло на изменение цен на предметы мебели. Так, отмечалось годовое снижение цен на матрасы, замедлился годовой рост цен на мебель для кухни.

При этом в сфере услуг годовой прирост цен несколько ускорился, составив 8,91% в феврале после 8,85% в январе. В волгоградском отделении ЦБ РФ объяснили эту тенденцию нарушением логистических цепочек при поставках телекоммуникационного оборудования и увеличением издержек операторов на обслуживание сетей. Из-за чего, говорится в комментарии финансового учреждения, произошел годовой рост абонентской платы за пользование телевизионной антенной, а также за доступ в интернет.