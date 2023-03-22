Экономика

В волгоградском отделении ЦБ назвали причины роста цен на овощи

Экономика 22.03.2023 20:57
0
22.03.2023 20:57


Годовая инфляция в Волгоградской области в феврале составила 10,84%, что выше данного показателя за январь, когда инфляция фиксировалась на уровне 10,62%. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении банка РФ по Волгоградской области, на динамику инфляции повлияло увеличение издержек сельхозпроизводителей и сокращение импорта отдельных видов овощей. 

В частности, выросли цены на огурцы и помидоры, что связано с удорожанием семян, минеральных удобрении и средств защиты. Также влияние оказал рост издержек производителей на обслуживание теплиц в связи с повышением тарифов на электроэнергию. 

Рост стоимости лука в волгоградском отделении ЦБ объяснили сокращением импортных поставок из-за введенных ограничений на его вывоз. А подорожание свинины и говядины в финансовом учреждении связали с увеличением количества праздничных дней в феврале. 

В то же время в сфере непродовольственных товаров наблюдалось небольшое снижение цен. Так, приход в регион новой сети магазинов по продаже бытовой техники сказался на развитии конкуренции и расширении предложения. Как следствие, в годовом выражении снизился темп прироста цен на холодильники, продолжили дешеветь электропылесосы и телевизоры.

А уменьшение потребительской активности на рынке жилья в регионе повлияло на изменение цен на предметы мебели. Так, отмечалось годовое снижение цен на матрасы, замедлился годовой рост цен на мебель для кухни.

При этом в  сфере услуг годовой прирост цен несколько ускорился, составив 8,91% в феврале после 8,85% в январе. В волгоградском отделении ЦБ РФ объяснили эту тенденцию нарушением логистических цепочек при поставках телекоммуникационного оборудования и увеличением издержек операторов на обслуживание сетей. Из-за чего, говорится в комментарии финансового учреждения,  произошел годовой рост абонентской платы за пользование телевизионной антенной, а также за доступ в интернет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.03.2023 13:50
Экономика 22.03.2023 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 13:20
Экономика 22.03.2023 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 12:55
Экономика 22.03.2023 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 10:09
Экономика 22.03.2023 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 09:56
Экономика 22.03.2023 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 09:44
Экономика 22.03.2023 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2023 09:42
Экономика 22.03.2023 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 14:41
Экономика 21.03.2023 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 14:34
Экономика 21.03.2023 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 14:32
Экономика 21.03.2023 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 11:37
Экономика 21.03.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 11:34
Экономика 21.03.2023 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 11:22
Экономика 21.03.2023 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 19:53
Экономика 20.03.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.03.2023 16:55
Экономика 20.03.2023 16:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:00
Эксперты: в России через год число фейков может вырасти вдвоеСмотреть фотографии
21:28
Мобилизованный предприниматель Вячеслав Выборнов из Новоаннинска погиб на СВОСмотреть фотографии
20:57
В волгоградском отделении ЦБ назвали причины роста цен на овощиСмотреть фотографии
20:57
«Просто ошибка»: «Волгомясомолторг» опроверг нарушения в производстве мороженогоСмотреть фотографии
18:54
«Это такая редкость!»: волгоградцев взволновала предстоящая вырубка деревьев в сосновом лесуСмотреть фотографии
18:27
Депутатов не тронут: к волгоградским чиновникам ужесточат антикоррупционные требованияСмотреть фотографии
18:25
Спецслужбы сообщили о достижении целей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:55
В Волгоград на пять дней привезут часть пояса Пресвятой БогородицыСмотреть фотографии
17:40
Губернатор Бочаров 22 марта попробовал себя в роли водителя газовозаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
«Все наладится»: представители волгоградского РДФ доставили гумпомощь жителям ЛНРСмотреть фотографии
16:27
Волгоградец неделю выкручивал болты из рельсов для сдачи их на металлоломСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде с дачников незаконно собрали 1,5 млн рублей членских взносовСмотреть фотографии
15:05
С 30 марта запускают прямое авиасообщение между Волгоградом и ЕкатеринбургомСмотреть фотографии
14:55
Все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»Смотреть фотографии
14:50
В поиске работы мечты волгоградка потеряла 667 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:35
«Чем ниже заработок, тем труднее»: больше половины волгоградцев не откажутся от iPhone ради работыСмотреть фотографии
14:09
«Кошкарев отсутствует»: суд в Волгограде отказался прекращать дело в отношении отставного депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Котово идут масштабные поиски пропавшего Романа СеренкоСмотреть фотографии
13:50
ТМК открыла на ВТЗ современный центр управления охраной трудаСмотреть фотографии
13:20
Волгоградская гордума удовлетворила два протеста прокурораСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области забили первую сваю в фундамент комплекса СПГСмотреть фотографии
13:05
Жительница Крыма передала в волгоградскую колонию выпечку с телефонной начинкойСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде отлетевшее от «Лады» колесо подбило иномарку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
В Волгоградской области владельцу судна-утопленника предъявили ущерб в 35 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Начальник волгоградской Росгвардии Тупиков пообещал помощь матери погибшего на СВО рядовогоСмотреть фотографии
11:29
В Кировском районе Волгограда задержаны трое подозреваемых СК во взяточничествеСмотреть фотографии
11:14
В села Волгоградской области из-за разлива рек доставляют почту на лодкахСмотреть фотографии
11:14
МегаФон запустил Private LTE на крупнейшем Удоканском месторождении медиСмотреть фотографии
11:00
Суд приговорил сообщника волгоградского генерала СК к 14 годам колонииСмотреть фотографии
10:50
Спецслужбы уничтожают условных террористов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 