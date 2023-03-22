В села Волгоградской области из-за разлива рек доставляют почту на лодках



Почтальоны в Волгоградской области в период половодья, когда из-за разлива рек подтоплены дороги, пересели на лодки.

Как сообщили в пресс-службе УФПС Волгоградской области, пенсии, социальные выплаты, почтовые отправления и печатные издания доставляли вплавь жителям населенных пунктов в Кумылженском, Михайловском, Еланском, Новоаннинском и Иловлинском районах.

Так, из-за весеннего паводка в Иловлинском районе оказалась подтоплена дорога к станице Трехостровской. Сотрудники Почты России доставили корреспонденцию в этот населенный пункт на автомобиле повышенной проходимости УАЗ, а затем на лодке через реку Дон.

Из-за разлива рек Кумылга и Суходол доставляли почту на лодках и в станицу Кумылженская. В сельские территории Сидорская, Безымянская, Сееновская, Себровская и Большовская почту доставляли всеми возможными способами, даже на тракторах, как и в хуторе Первокаменка Еланского района из-за разлива речки Черной. В этом же районе из-за разлива реки Елань сотрудники почты организовали обмен почтовой корреспонденцией по подвесному пешеходному мосту, чтобы доставить ее жителям села Бабинкино.

По данным Гидрометцентра России, по состоянию на 21 марта местами на реке Дон и реках его бассейна сохраняется затопление пойм. В Волгоградской области рост уровня воды (на 24-44 см) наблюдается на реке Хопер.



