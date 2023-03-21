В Волгоградской области продают сельскую библиотеку

Общество 21.03.2023 21:33
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21.03.2023 21:33
Здание сельской библиотеки выставила на продажу администрация Лычакского сельского поселения Фроловского района в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГИС Торги, за одноэтажный домик площадью 39,9 кв.м. с земельным участком размером 109 кв.м. сельская администрация планирует выручить 105 тысяч рублей – это начальная цена торгов.
Нежилое здание библиотеки, как поясняется в документах, выставлено на продажу на основании постановления о приватизации имущества, находящегося в собственности Лычакского сельского поселения.
Библиотека расположена в поселке Лычак Фроловского района. Это здание, построенное в 1948 году, выставлено на торги впервые. Согласно отчету оценщика, внутри помещения находятся в плачевном состоянии.
Фото: ГИС Торги
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