В Волгоградской области продают сельскую библиотеку









Здание сельской библиотеки выставила на продажу администрация Лычакского сельского поселения Фроловского района в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГИС Торги, за одноэтажный домик площадью 39,9 кв.м. с земельным участком размером 109 кв.м. сельская администрация планирует выручить 105 тысяч рублей – это начальная цена торгов.

Нежилое здание библиотеки, как поясняется в документах, выставлено на продажу на основании постановления о приватизации имущества, находящегося в собственности Лычакского сельского поселения.

Библиотека расположена в поселке Лычак Фроловского района. Это здание, построенное в 1948 году, выставлено на торги впервые. Согласно отчету оценщика, внутри помещения находятся в плачевном состоянии.

Фото: ГИС Торги



