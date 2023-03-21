Общество

«Тяжко дышать»: Волгоград из-за НМУ окутала седая пелена

Общество 21.03.2023 21:11
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21.03.2023 21:11



В Волгограде 21 марта вечером жители сразу нескольких районов заметили, что воздух в городе стал тяжелым, а улицы заволокло густым смогом. 
- Такое впечатление, что воздух в городе смешался с пылью и дымом. Тяжко дышать, - сообщили редакции ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района Волгограда.
- Вокруг какая-то седая пелена, аж в горле першит, - отмечают горожане в Дзержинском районе.
Аналогичные ощущения испытывают также жители Центрального и Ворошиловского районов.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких крупных пожаров, которые могли бы повлиять на качество воздуха в городе, не зарегистрировано.
В облкомприроды ИА «Высота 102» сообщили, что в Волгограде отмечается НМУ - неблагоприятные метеорологические условия.
- НМУ заключаются в том, что в городе практически нет ветра, поэтому ничего не продувается. Если где-то в огороде жгут листву, то весь этот дым никуда не уходит, зависает на месте. То же самое происходит и с пылью, поэтому такой неприятный эффект, - пояснили информагентству специалисты.
Между тем, как уточнили в ведомстве, жалоб от жителей Волгограда на качество атмосферного воздуха не поступало.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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