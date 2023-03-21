«Тяжко дышать»: Волгоград из-за НМУ окутала седая пелена









В Волгограде 21 марта вечером жители сразу нескольких районов заметили, что воздух в городе стал тяжелым, а улицы заволокло густым смогом.

- Такое впечатление, что воздух в городе смешался с пылью и дымом. Тяжко дышать, - сообщили редакции ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района Волгограда.

- Вокруг какая-то седая пелена, аж в горле першит, - отмечают горожане в Дзержинском районе.

Аналогичные ощущения испытывают также жители Центрального и Ворошиловского районов.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких крупных пожаров, которые могли бы повлиять на качество воздуха в городе, не зарегистрировано.

В облкомприроды ИА «Высота 102» сообщили, что в Волгограде отмечается НМУ - неблагоприятные метеорологические условия.

- НМУ заключаются в том, что в городе практически нет ветра, поэтому ничего не продувается. Если где-то в огороде жгут листву, то весь этот дым никуда не уходит, зависает на месте. То же самое происходит и с пылью, поэтому такой неприятный эффект, - пояснили информагентству специалисты.

Между тем, как уточнили в ведомстве, жалоб от жителей Волгограда на качество атмосферного воздуха не поступало.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»