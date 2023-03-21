Пострадавшего в смертельном ДТП ребенка доставили на вертолете в Волгоград

13-летний подросток, пострадавший в жутком ДТП в Киквидзенском районе Волгоградской области, эвакуирован из районного медучреждения в больницу №25 Волгограда на вертолете санавиации. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, за его жизнь сражаются врачи в реанимационном отделении.

Напомним, ДТП, в котором погибли два человека и пострадали пятеро, в том числе трое детей, случилось 18 марта в Киквидзенском районе. В результате столкновения иномарок «Хендэ» и «Киа» погибли двое водителей – один на месте, другой скончался на следующий день.

Пятеро пострадавших сначала были доставлены в Киквидзенскую ЦРБ: дети 2014 и 2011 годов рождения, 13-летний подросток, 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. После стабилизации состояния пациентов перевели в Михайловскую ЦРБ.